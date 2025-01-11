محافظ المنيا يناقش مع تجار الجملة آلية نقل سوق الحبشي إلى ماقوسة

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بوابة الفجر

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بعدد من تجار سوق الحبشي، بحضور النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، لمناقشة آلية نقل السوق إلى منطقة ماقوسة، استعدادًا لافتتاح السوق الحضري الجديد.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن نقل السوق يأتي في إطار رؤية الدولة والقيادة السياسية نحو إقامة أسواق حضرية مطورة، بما يساهم في القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وتوفير بيئة أكثر أمانًا ونظامًا للتجار والمواطنين.

وشدد اللواء كدواني على وضع حلول فورية وتذليل أي معوقات قد تواجه التجار أثناء عملية النقل، لتيسير عملية الانتقال إلى منطقة ماقوسة فى أسرع وقت وأسهل الطرق بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأعرب التجار عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على دعمه المتواصل وتذليله لكافة العقبات التي تواجههم في مرحلة انتقالهم من منطقة السوق القديم بسوق الحبشي إلى المنطقة الجديدة، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس حرص المحافظة على مصالحهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة لهم.

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