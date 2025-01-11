للاطمئنان علي سير العمل.. سكرتير عام الأقصر يتفقد مقر مجلس مدينة الأقصر

تفقد أحمد وزيري سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم السبت، سير العمل برئاسة مجلس مدينة الأقصر، يرافقه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وبحضور سكرتير مدينة الأقصر حاتم جابر، والمهندس عبد المسيح بولس مدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظه، وذلك للاطمئنان علي سير العمل.

حرص السكرتير العام على متابعة منظومة العمل داخل أقسام المركز التكنولوجي ومركز شبكات المحافظة، مستفسرًا من المختصين عن بعض المعوقات لتذليلها، بجانب متطلبات أخرى لدعم منظومة العمل وسير الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل المستمر على الارتقاء بها.

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