شاهد.. كواليس الإعلان الترويجي لـ مسرحية "البقاء للأصيع" استعدادا لعرضها بموسم الرياض





طرح منذ قليل صناع مسرحية "البقاء للأصيع" البرومو الرسمي للعمل للنجمين هشام ماجد وشيكو وذلك استعدادا لعرضها ضمن موسم الرياض لهذا العام خلال الايام المقبلة وقد قام بإخراج وتنفيذ فكرة البرومو منتج العمل محمد نصار ليظهر بشكل مبهر من ناحية الجرافيكس والفكرة وقد خطف أنظار الجميع كما قد أبدي سعادته بهذا العمل وأيضا لأن بمجرد نزوله قد تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قد وصل ابطال العمل اليوم إلى "الرياض" للتحضير للبروفات النهائية للعمل استعداد لعرض المسرحية بعد عمل العديد من البروفات بالقاهرة.

كواليس الإعلان الترويجي لـ مسرحية "البقاء للأصيع" وطرحه علي جميع منصات التواصل الاجتماعي استعدادا لعرضها بموسم الرياض

وقد ظهر بالإعلان عدد من أبطال المسرحية، وهم: هشام ماجد، شيكو، محمد أوتاكا، أوس أوس، أمام سفح الأهرامات يعلنون الذهاب في بعثة إلى الفضاء بعد دمار كوكب الأرض بسبب نيزك، وسط العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة المسرحية كل من أحمد فتحي، مي كساب، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب ومن إنتاج creations صلاح الجهيني ومحمد نصار، إخراج محمد أوتاكا ويتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 12- 16 يناير الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.