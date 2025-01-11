محافظ الجيزة: أسواق جديدة لليوم الواحد بالمنيرة الغربية وكرداسة يوم السبت أسبوعيا

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم السبت أسواق اليوم الواحد الجديدة بحي المنيرة الغربية ومركز كرداسة استكمالًا لسلسلة الأسواق التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 
واشار محافظ الجيزة ان الأسواق تأتي في اطار خطة التوسع في انشاء المنافذ السلعية لتوفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة اقل عن مثيلاتها في الاسواق العامة. 
وأشار النجار ان سوق اليوم الواحد الأول يقع امام مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية ويشارك فيه نحو 30 عارض وشركة والثاني بجوار ديوان مركز ومدينة كرداسة ويشارك فيه نحو 20 عارض وشركة ويضم السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن والملابس وسوف يتم انتظام انعقادهم يوم السبت من كل أسبوع دوريًا لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين. 
حرص المحافظ علي تفقد باكيات العارضين والوقوف علي جودة السلع المقدمة للمواطنين والأسعار ونسب التخفيضات.
وصرح المحافظ " هدفنا التوسع في إقامة الاسواق والمنافذ السلعية لزيادة المعروض امام المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة ". 
حيث وجه محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة الغربية ومدينة كرداسة برفع كفاءة النظافة بمحيط وداخل السوق بشكل دوري. 
كما وجه المحافظ بتقديم كافه سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافه العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق في الأحياء التي يتم تنظيمه بها وإقبال المواطنين عليه نظرًا لأهميته في اتاحه السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة. 
وتدعو محافظة الجيزة السادة المواطنين بزيارة أسواق اليوم الواحد للحصول علي كافه احتياجاتهم بأسعار مناسبة  في اطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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