الاثنين زيارة ليلية ولعل الله يراني بنادي سينما المرأة

يواصل نادى سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما وتحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على يوم الإثنين الموافق ٢٠ يناير بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة مساء.

تفاصيل فيلم لعل الله يراني وزيارة ليلية

ومن المقرر عرض كلًا من فيلم لعل الله يراني إخراج محب وديع، وفيلم زيارة ليلية تأليف وإخراج عمر علي في عرضه الأول بالقاهرة بعد أن شارك من قبل في المسابقة الدولية بمهرجان الغردقه السينمائي الدولي لسينما الشباب ومهرجان الابداع العربي وفاز الفيلم بتنويه خاص لأحسن ممثلة لبطلته نورهان منصور وشاركها بطولة الفيلم أسامة اسعد وحسن عبدالله ودينا هريدي.

فيلم لعل الله يراني أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط



وعن فيلم لعل الله يراني فقد فاز في عرضه الأول بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال ٤٠، والفيلم من بطوله شهر الصايغ، منتج فني رفيق جورج.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على،ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.