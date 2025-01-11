إحالة تاجر خردة للمفتي لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، إحالة تاجر خردة، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19288 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3911 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأن المتهم "خالد م إ"، 31 سنة، تاجر خردة، مقيم عزبة الصفيح أجهور الكبري مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 21 / 6 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه وليد فاروق تاج الدين، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وذلك على إثر خلف سابق بينهما، فأعد سلفا لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكين"، ونفاذا لما انعقدت عليه عزائمه انتقل إلى حيث أيقن تواجد المجني عليه سلفا، وما أن ظفر به سدد له ضربة بالسلاح الأبيض أنف البيان، استقرت بالجهة اليسري من الصدر محدثا إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا "سكين" دون مسوغ قانوني.

جنايات بنها جنح مركز طوخ قتل شخص بسبب خلافات مركز طوخ

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