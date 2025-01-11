الإسكان: تنفيذ1262 بيتا نوبيا بأسوان وحدة ضمن «سكن لكل المصريين»

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم وجارٍ تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بأسوان و1262 بيتا نوبيا بأسوان، 29 وحدة بمركز بكوم أمبو وذلك من خلال قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان خلال العام 2024.

توفير وحدات سكنية للمواطنين

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وحل مشكلات بعض النوبيين بعمل إحلال وتجديد لمساكنهم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بما يتناسب مع دخلهم، حيث تعتمد سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع على 3 محاور، وهي إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة لهم.

كما أوضح المهندس هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان، أن الوحدات التي تم العمل عليها بمحور محدودي الدخل شملت 29 وحدة بمركز أسوان كوم أمبو

رفع كفاءة البيوت النوبية

وأضاف المشرف على قطاع التشييد والمقاولات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة 72 بيتا نوبيا، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 1190 بيتا آخر بمركز مصر النوبة بمحافظة أسوان، لافتا إلى أن القطاع يتولى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع ووصلات مياه الشرب والصرف الصحي وكابلات الكهرباء، بجانب تنفيذ المباني الخدمية ببعض مواقع العمارات.