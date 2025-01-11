هتبقي يوم كام؟.. ترحيل إجازة 25 يناير 2025

ترحيل إجازة 25 يناير 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع اقتراب تلك المناسبة.

ترحيل إجازة 25 يناير 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن ترحيل إجازة 25 يناير 2025 وذلك لمعرفة التوقيت المتوقع لتلك الإجازة التي ينتظرها المصريين.

حقيقة ترحيل إجازة 25 يناير 2025

تعد إجازة 25 يناير 2025 هى ثانية الإجازات الرسمية خلال العام الجاري، بعد عطلة عيد الميلاد المجيد.

ويحل عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يوم السبت الموافق التاريخ ذاته، بينما وفق القرار الوزاري المعمول به خلال السنوات الماضية، يتم ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على إجازة طويلة.

كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في عام 2020 يقضي بمنح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من الإجازات التي تقتطع منتصف الأسبوع، في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، بينما يتم استثناء أيام إجازات عيدي الفطر والأضحى وعيد الميلاد من الترحيل.

وحتى الآن لم يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بـ ترحيل إجازة 25 يناير 2025، وفي انتظار القرار الرسمي بشأن تحديد موعد الإجازة.

موعد إجازة 25 يناير 2025

ومن المحتمل أن يجري ترحيل إجازة 25 يناير، التي تحل يوم السبت، إلى يوم الخميس الموافق 23 من الشهر نفسه، أو يوم 30، ففي حالة ترحيلها ليوم 23 يحصل بذلك الموظفون على 3 أيام إجازة، وهي يومي الخميس بمناسبة ذكرى 25 يناير، والجمعة إجازة أسبوعية والسبت أيضا في الغالبية العظمى من القطاعات الحكومية.

والعام الماضي قد حلت إجازة 25 يناير يوم خميس، وصُدر بشأنها قرارا من الدكتور مصطفى مدبولي، جاء نصه: أن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.