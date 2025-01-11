"سابت البيت ومبتصرفش عليا".. تأجيل استئناف المتهم بقتل طليقته على حكم إعدامه

حوادث
العباسية
العباسية

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من عامل على حكم إعدامه لاتهامه بقتل طليقته لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالإنفاق عليه في الأزبكية إلى جلسة 16 يناير الجاري.


وجاء في الحيثيات أن المتهم مجدي محمود هلال، عامل، أراد الزواج بأخرى بعد أن طلق زوجتيه الأولى والثانية في غضون عام 1997، فتعرف على المجني عليها، عنايات إبراهيم فرج عن طريق أحد أصدقائه، وتزوجها عرفيًّا ثم رسميًّا عام 2001، وأنجبا على فراش الزوجية الصحيح ابنتيهما رضوى في عام 2005، ومنذ ولادتها بدأت الخلافات الزوجية تنشب بينهما بسبب الضائقة المالية التي لحقت بالمتهم، وأصبح غير قادر على الإنفاق على المجني عليها وابنته.

حوادث الفجر الخلافات الزوجية الزواج بأخرى الخلافات الاستئناف الضائقة المالية

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