المفوضية الأوروبية تجري مشاوراتها بشأن الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا

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المفوضية الأوروبية - أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام بولندية أن المفوضية الأوروبية ستبدأ، يوم الثلاثاء 14 يناير، مشاوراتها بشأن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

وأشارت محطة "آر إم إف إف" الإذاعية نقلا عن مصادر في الدوائر الدبلوماسية الأوروبية، إلى أن "المفوضية الأوروبية ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل 14 يناير مشاوراتها مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا".

وذكرت أن بولندا، التي تتولى الرئاسة، تريد اعتماد حزمة جديدة من العقوبات في الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية الخاصة.

كما أكدت أن دول الاتحاد الأوروبي "سينقلون خلال المشاورات مقترحاتهم ومخاوفهم بشأن حزمة العقوبات المقبلة".

يذكر أن العقوبات المفروضة على روسيا قد ارتدت سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

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