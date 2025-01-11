انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وسط أجواء انضباطية هادئة بمطروح

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرستي محمد نجا سعد الثانوية بنات ووادي ماجد الإعدادية وسط أجواء هادئة وآمنة.

حيث تفقدت وكيل الوزارة مسار امتحانات النقل في يومها الأول بمدرسة محمد نجا سعد حيث اطمأنت من الطالبات على انتظام عمل المنصة الإلكترونية للامتحان وتمكن جميع الطالبات من الدخول على المنصة كما تابعت امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الاعدادي فى يومها الأول بمدرسة وادى ماجد الإعدادية حيث أكدت لمدير المدرسة أن المديرية لا تدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه الدعم للإدارة المدرسية فى سبيل انتظام وضبط المنظومة التعليمية مشيدة بمنظومة الرصد والمتابعة بالمدرسة من خلال كاميرات المراقبة التي تنقل انضباط اللجان والتزام الطلاب أثناء أداء الامتحانات

وأوضحت مدير التعليم أن انطلاق امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية شهد هدوء وانضباط وتوافر كافة الأجواء المناسبة بكافة مدارس المحافظة حيث أدي 18394 طالبا وطالبة بالصف الثالث الابتدائي الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونص بينما ادي 17187 طالبا بالصف الرابع الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعة ونصف وأدى 16369 طالب بالصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة أيضا لمدة ساعتين ونصف كذلك أدي 16376 طالبا بالصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعة ونصف موضحة أن 15893 طالب الصف الأول الاعدادي استهلوا ماراثون الامتحانات بأداء امتحان اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونص كذلك أدي 13203 طالبا بالصف الثاني الاعدادي الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعتين مضيفة أن 2250 طالبا بالصف الأول الثانوي نظامي أدوا امتحان اليوم الأول إلكترونيا وورقيا في مادة التاريخ بينما ادي 1277 طالبا بذات الصف ( خدمات / منازل /دمج الامتحان في مادة الرياضيات فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات وأدي 2089طالبا الصف الثانى الثانوى نظامي بالقسمين العلمي والأدبي امتحان الفترة الأولي في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات بينما ادي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء فترة واحدة لمدة ساعتين وأدي نظرائهم طلاب الخدمات والمنازل والدمج البالغ عددهم،1209 امتحانات اليوم الأول في مادة علم النفس للقسم الادبي فترة واحدة لمدة ساعتين والقسم العلمي في مادة الكيمياء فترة واحدة أيضًا لمدة ساعتين أيضا كذلك أدي طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكدت أنها اطمأنت منذ الصباح الباكر من خلال الاتصال بمديري الإدارات ورؤساء اللجان الفرعية على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات النقل بصفة عامة وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ( إلكترونيا وورقيا ) فى كافة اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب

وأختتمت مدير المديرية تصريحاتها اليوم مشيرة أن العملية الامتحانية انطلقت وفق إطارها الصحيح وأن تعليم مطروح حريص علي توافر المناخ التربوي المناسب والأجواء الهادئة بكافة اللجان في أرجاء المحافظة وفقًا لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب قائد الأقليم وتنفيذًا لتعليمات السيد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف..