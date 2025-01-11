خلال جولته بالمنصورة..محافظ الدقهلية يصادر توكتوك سبب الازعاج والصوت العالي وتروسيكل لأحد النباشين



تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في جولة تفقدية ثانية صباح اليوم بمدينتي المنصورة وطلخا، لمتابعة مستوى النظافة والحالة العامة للشوارع والتأكد من عدم وجود اشغالات تعوق حركة السير والمرور، كما أكد على استمرار أعمال رفع أية تجمعات وتراكمات في أي موقع حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة، وإزالة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.

وأثناء تفقد المحافظ للشوارع استوقف توكتوك بمدينة طلخا بسبب الازعاج الذي يسببه باستخدام سماعات الصوت العالي وأمر بتسليمه على الفور لإدارة المرور وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم التصريح بخروجه إلا بأمر مباشر منه، كما استوقف تريسكل لأحد النباشين بشارع الجمهورية وكلف بتسليمه لحي غرب المنصورة لاتخاذ ما يلزم ودمجه في منظومة النظافة بالحي في إطار رسمي ليعمل من خلال الحي.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة، مشددا على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي تحقق من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا، وأكد أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، مشددا على الجهاز التنفيذي ألا يدخر جهدا في تلبية مطالب المواطنين في جميع المراكز والمدن.