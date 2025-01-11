محافظ الجيزة يشهد أكبر إصطفاف إستعدادا للطوارئ والأزمات بإجمالى 752سيارة ومعدة

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اصطفاف معدات الجيزة
اصطفاف معدات الجيزة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إصطفاف لسيارات ومعدات أجهزة المحافظة  من أحياء ومراكز ومدن ومديريات وهيئات والمؤسسات المعنية إستعدادا للأزمات والطوارئ.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإصطفاف يقام بمشاركة كافة أجهزة المحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدنى مشدداً على كافة المسؤلين برفع درجة الإستعداد للدرجة القصوى والمراجعة الدورية لخطط العمل وخرائط توزيع الوحدات على النقاط الساخنة مؤكدا على التنفيذ الفورى حال ورود أية تحذيرات من الجهات المعنية كالتعامل مع الأمطار الشديدة والسيول والحرائق وغيرها من الاحداث التي تتطلب التعامل السريع والفوري معها للسيطرة عليها  . 
وأضاف المحافظ إلى أن اصطفاف المعدات اليوم يعد الأكبر فى تاريخ المحافظة حيث بلغ عدد الوحدات المشاركة به حوالي 752 سيارة ومعدة تم تدريب أطقم العمل والمشرفين والموظفين بغرف العمليات والجهات الإدارية المشاركة بمنظومة إدارة الأزمات لسرعة التعامل مع الطوارئ بالشكل والأسلوب الامثل لتحقيق السلامة العامة .  
يشارك بالإصطفاف ( أحياء ومراكز ومدن المحافظة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل ،شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، المنطقة الصناعية، الإسعاف، مديرية الشئون الصحية، الحماية المدنية، الطرق، الغاز، الهلال الأحمر المصرى).

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام للمحافظة و محمد مرعى السكرتير العام المساعد والعميد محمد شافعى المستشار العسكرى للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤلى الجهات الأمنية ومديرى المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.

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