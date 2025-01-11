كنت عايش في ضلمة.. محمد العمروسي يتحدث عن حياته قبل الزواج

الفجر الفني
محمد العمروسي
محمد العمروسي

حل محمد العمروسي ضيفا مع عبدالعزيز أحمد في بودكاست بالمايك والقلم، الذي يُعرض على يوتيوب، وتحدث عن علاقته بزوجته مي فاروق وحياته قبلها.

محمد العمروسي يتحدث عن مي فاروق

وقال العمروسي: مي فاروق الرزق اللي ربنا بعتهولي، وأنا اتعرفت عليها بالصدفة، وكنت حاسس قبلها إني كنت عايش في ضلمة وفجأة لقيت النور، وهي وشها حلو عليّ جدًا وجت نورت حياتي، لأن الحياة استقرار، واستقرت روحي معاها وده أهم شئ بالنسبة لي.

تفاصيل اللقاء الأول بين محمد العمروسي ومي فاروق 

وواصل محمد: تقابلنا لأول مرة في حفل زفاف المخرجة بتول عرفة وهاني الطمباري، وأنا كنت متضايق ومش عايز أروح الفرح وهي كذلك، ولكن صديق لي ألح عليّ وقتها، لأذهب في النهاية وأقابل مي فاروق، ولما حكينا لبعض الموقف عرفت أن ربنا بيقربنا من بعض وعايزنا نتقابل.

حفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق

وسبق، احتفل محمد العمروسي ومي فاروق بزفافهما يوم الخميس قبل الماضي، في إحدى الفنادق الشهيرة المُطلة على النيل، وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن، ومنهم شريف منير، يوسف الشريف، أنوشكا، أشرف زكي، ميرهان حسين، مصطفى أبو سريع، تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، ومحسن منصور، كما أحيا عدد من نجوم الغناء الحفل ومنهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وبوسي وريهام عبدالحكيم.

اخر اعمال محمد العمروسي

وكان اخر اعمال محمد العمروسي هو مسلسل وتر حساس وحقق نجاحا كبيرا، وقدم فيه شخصية ياسين وكان أحد المحاور الرئيسية في 45 حلقة، دارات احداث المسلسل حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم كاميليا إنجي المقدم، أن زوجها رشيد محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

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