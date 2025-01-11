في زيارة مفاجئة ..

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الإسكان وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها والخدمات والمرافق بمدينة العبور الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

في زيارة مفاجئة لمدينة العبور الجديدة، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها وموقف تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بالمدينة، وذلك من خلال اجتماعٍ عقده بمقر جهاز المدينة، وجولة ببعض المشروعات، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز.

واطَّلع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، على موقف تنفيذ وتسليم وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي  بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بالعبور الجديدة  والتي تضم ٦٦ عمارة بإجمالي وحدات 1،584 وحدة  "عمارات النزهة" بهذا الإعلان، بجانب إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة الذي يبلغ نحو  ٨٨١٠٤ وحدات، منها  الوحدات المنتهية ٥٢٠٢٠ وحدة، والجاري تنفيذها ٣٦٠٨٤ وحدة، بجانب استعراض مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 بمدينة العبور الجديدة، والذي يشتمل على 180 عمارة تضم 3924 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

كما تم استعراض موقف مشروعات البنية التحتية وأيضا موقف الخدمات من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية بأحياء المدينة ومنها الحيان الـ ١٣-١٤، وبهما ٧ أسواق تجاريه و٤ مراكز طبية، وعدد ٥ مدارس بمراحل مختلفة بالإضافة إلى عدد ٤ حضانات ومخبز بالإضافة إلى مركز شباب وعدد ٢ ملعب خماسى.

وعقب الاجتماع، تفقد المهندس شريف الشربيني، موقع مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة حيث وجه بالانتهاء من كافة الاعمال لتسليم الوحدات لمستحقيها، وكذا الانتهاء من الاعمال بالأرصفة والمسطحات بالمشروع.

كما تفقد وزير الاسكان مشروع خزان التكديس الأرضي للمياه سعة ١٠٠٠٠ م٣ والذى يعمل على خدمة منطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وكذلك الأحياء (١٣-١٤-١٥-١٦)  بالمدينة، حيث تابع الوزير موقف الأعمال والتوريدات بمشروع الخزان.

وفي نهاية الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني، بحسن إدارة المشروعات والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة، وتذليل أي عقبات، لضمان عدم التأخير، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات، لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية.

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