عذبه حتى الموت..حبس المتهم بقتل طفل في 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بتعذيب طفل حتى الموت في 6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مقتل طفل 6 سنوات إثر التعدي عليه بالضرب حتى الموت على يد عشيق والدته في 6 أكتوبر

قتل طفل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، نتيجة الاعتداء عليه في مدينة 6 أكتوبر

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه تعرض لاعتداء بالضرب على يد سائق، يرتبط بعلاقة صداقة بوالدة الضحية، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ووالدة الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.