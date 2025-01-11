شولتس يهاجم ترامب بعد تصريحاته عن ضم غرينلاند ويتحدث عن "الفناء الخلفي"

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، بضرورة احترام مبدأ حرمة الحدود الدولية، في أعقاب تصريحات الأخير حول ضم غرينلاند إلى بلاده.

وقال شولتس خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الاتحادي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في برلين، إن بعض تصريحات الولايات المتحدة تدعو إلى القلق، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب يقول بكل وضوح: أن مبدأ حرمة الحدود ينطبق على كل دولة، بغض النظر عما إذا كانت شرقية أم غربية بالنسبة لألمانيا"، كما شدد على أن "هذا المبدأ يجب أن تلتزم به كل الدول، صغيرة أو كبيرة وقوية".

وأضاف المستشار الألماني، أن الالتزام بحرمة الحدود هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، كما تابع قائلا: "لا يوجد بلد يكون فناء خلفيا لبلد آخر، ولا ينبغي لأي بلد صغير أن يخاف من جار كبير، وهذا هو جوهر ما نسميه القيم الغربية.. قيمنا نحن".

يشار إلى أن ترامب صرح في 7 يناير الجاري، أن جزيرة غرينلاند "يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة"، لضمان الأمن القومي لأمريكا وحمايتها من التهديدات الصينية والروسية المزعومة. وخلال ولايته الأولى في عام 2019، قال دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة يمكنها أن تشتري الجزيرة.

يذكر أن جزيرة غرينلاند هي إقليم دنماركي، وتتمتع بحقوق حكم ذاتي واسع النطاق.