الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
مران الزمالك
مران الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلاك بولز

وبدأ المران بفقرة فنية تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تحفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية خلال المران، تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الخططية تحت إشراف الجهاز الفني قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب.

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وأدى مصطفى الزناري مدافع الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش المران في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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