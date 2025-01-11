إمام عاشور يعادل النتيجة للأهلي في شباك ستاد ابيدجان

الفجر الرياضي
إمام عاشور
إمام عاشور

تجري الان أحداث الشوط الثاني مباراة الأهلي أمام نظيره ستاد أبيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع إمام عاشور معادلة النتيجة في الدقيقة ٥٣ بعد هجمة بقيادة وسام أبو علي ليتابعها وتسكن الشباك بنجاح وتعود المباراة لنقطة البداية.

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الأهلي يتأخر بهدف نظيف أمام ستاد أبيدجان في الشوط الأول

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ستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك النادي الأهلي

وتأخر الأهلي بهدف نظيف سجله سان كوري أول في شباك محمد الشناوي وذلك مع حلول الدقيقة ٢٦  ليضع فريقه في مقدمة المباراة.

ويسعى الأهلي للتعادل من أجل حسم الصدراة والتأهل قبل مواجهات الجولة الأخيرة خاصة بعد السقوط الجولة الماضية خاسرا أمام شباب بلوزداد.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى ؛محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

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