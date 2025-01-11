نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد موركاب في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، فوزًا كبيرًا على نظيره موركاب، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي.

أهداف مباراة تشيلسي ضد موركاب في كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، اللاعب توسين أدرابيويو نجم فريق تشيلسي هدف التقدم في شباك موركاب.

وأحرز اللاعب كريستيفو نكونكو الهدف الثاني لصالح فريق تشيلسي في الدقيقة 50.

ثم أضاف توسين أدرابيويو الهدف الثالث لفريق تشيلسي، في الدقيقة 70 من زمن الشوط الثاني.

وتمكن جواو فيليكس مهاجم فريق تشيلسي من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75 من الشوط الثاني.

وسجل نفس اللاعب، الهدف الخامس لصالح تشيلسي عند الدقيقة 77.