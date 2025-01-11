محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.. أوناش عملاقة ونقلة في النقل البحري

تعمل وزارة النقل حاليًا على تنفيذ مشروع محطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، والذي يشهد تقدمًا ملحوظًا في أعمال البنية الفوقية تحت إشراف شركة "دمياط أليانس" المشغلة للمحطة.

أوناش محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

استقبلت المحطة مؤخرًا دفعة أولى مكونة من خمسة أوناش رصيف عملاقة ضمن إجمالي 12 ونشًا سيتم توريدها تباعًا. هذه الأوناش، المصنعة بواسطة الشركة الصينية HHMC، تعد من بين الأحدث عالميًا، حيث تتميز بقدرات رفع تصل إلى 75 طنًا، وذراع يمتد إلى 72 مترًا، وارتفاع يصل إلى 57.5 مترًا، مما يتيح التعامل مع أكبر سفن الحاويات.

إلى جانب ذلك، توفر الأوناش أنظمة سلامة متقدمة تشمل حساسات وكاميرات لضمان أمان العمليات والأفراد، إضافة إلى التكامل مع الأنظمة الرقمية الذكية لتتبع وتحسين العمليات التشغيلية بشكل لحظي.

تجهيز ساحات التداول بأحدث المعدات

كما وصلت إلى المحطة 20 ونش ساحة كهربائي (RTG) من أصل 40 سيتم توريدها تدريجيًا. تتميز هذه الأوناش بكونها صديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تسهم في تقليل انبعاثات الكربون.

إمكانات تشغيلية هائلة

تتمتع محطة الحاويات بمواصفات فريدة، حيث تمتد أرصفتها إلى 1970 مترًا بعمق يصل إلى 18 مترًا، وساحة خلفية تبلغ مساحتها مليون متر مربع. ومن المتوقع أن تصل طاقة التداول السنوية إلى نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة.

مشروع استراتيجي ضمن رؤية شاملة

يأتي هذا المشروع بالشراكة مع تحالف عالمي يضم شركات مثل "يوروجيت" الألمانية، "كونتشيب" الإيطالية، و"هاباج لويد". كما يمثل محطة رئيسية ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء ممر لوجستي متكامل يربط بين طنطا، المنصورة، ودمياط، ويشمل خطوط سكك حديدية ومنطقة لوجستية وميناء جافًا.

تعزيز دور مصر كمركز لوجستي إقليمي

يسعى هذا المشروع إلى جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

بإمكاناته المتطورة وتصميمه المبتكر، يمثل مشروع محطة حاويات "تحيا مصر 1" خطوة نوعية في دعم قطاع النقل البحري وزيادة كفاءة الموانئ المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.