الزمالك يفوز على الطيران في دوري السيدات لكرة اليد

الفجر الرياضي
الزمالك كرة يد سيدات
الزمالك كرة يد سيدات

‎فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الطيران بنتيجة 39 - 25، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري.

الزمالك يفوز على الطيران في دوري السيدات لكرة اليد

‎قدمت لاعبات الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 21 - 13، واستمر تفوق الفريق في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة  39 - 25

txt

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية

txt

جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مباراة بلاك بولز

‎ويتكون الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" من: "حسن يسري رئيسًا، محمد عبد السلام مديرًا فنيًا، محمد الأحمر مدربًا عامًا، محمد مصطفي مدربًا للحراس، هبة حسنين مديرًا إداريًا، سارة محمد إداريًا، حبيبة هشام أخصائيًا للعلاج الطبيعي،ساجد عمرو مخططًا للأحمال، مؤمن مصطفي محللًا للأداء"

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD