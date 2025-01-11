إمام عاشور يضيف الهدف الثاني ويمنح الأهلي التقدم على حساب ستاد أبيدجان

تجري الان أحداث الشوط الثاني مباراة الأهلي أمام نظيره ستاد أبيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف إمام عاشور هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة ٧٣ من عمر المباراة ليتقدم للمرة الأولى في المباراة.

وكان إمام قد تمكن النتيجة في الدقيقة ٥٣ بعد هجمة بقيادة وسام أبو علي ليتابعها وتسكن الشباك بنجاح وتعود المباراة لنقطة البداية.

وافتتح سان كوري أولى الأهداف في شباك محمد الشناوي وذلك مع حلول الدقيقة ٢٦ ليضع فريقه في مقدمة المباراة.

ويسعى الأهلي للتعادل من أجل حسم الصدراة والتأهل قبل مواجهات الجولة الأخيرة خاصة بعد السقوط الجولة الماضية خاسرا أمام شباب بلوزداد.



تشكيل الأهلي

حراسة المرمى ؛محمد الشناوي.

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خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.