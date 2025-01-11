هاتريك إمام عاشور يقود الأهلي للفوز على ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
إمام عاشور
إمام عاشور

انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره ستاد أبيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت تألق وهاتريك إمام عاشور

هاتريك إمام عاشور يقود الأهلي للفوز

افتتح سان كوري لاعب ستاد أبيدجان أولى الأهداف في شباك محمد الشناوي وذلك مع حلول الدقيقة ٢٦  ليضع فريقه في مقدمة المباراة.

وعادل إمام  عاشور النتيجة  في الدقيقة ٥٣ بعد هجمة بقيادة وسام أبو علي ليتابعها وتسكن الشباك بنجاح وتعود المباراة لنقطة البداية.

وأضاف إمام عاشور هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة ٧٣ من عمر المباراة ليتقدم للمرة الأولى في المباراة.

واستمرت محاولات إمام عاشور ليسجل هاتريك المباراة في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدلا من الضائع ليتفوق الاهلي بثلاثية مقابل هدف ويحتل صدراة المجموعة.

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إمام عاشور يضيف الهدف الثاني ويمنح الأهلي التقدم على حساب ستاد أبيدجان

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إمام عاشور يعادل النتيجة للأهلي في شباك ستاد ابيدجان

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى ؛محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

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