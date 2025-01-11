صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتفقد أعمال تطوير جناح العمليات بمستشفى دكرنس

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة فريقًا موسعًا من الطب العلاجى بتفقد مستشفى دكرنس والوقوف على أهم المستجدات بعملية التطوير.

ترأس الفريق الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى يرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة مروة عفيفي مسئول وحدة المستلزمات.

استهل وكيل الطب العلاجى الجولة بتفقد أعمال التطوير الشاملة بالمستشفى لا سيما بجناح العمليات بالمستشفي والذي من المقرر أن يشتمل على 5 غرف عمليات وفق أحدث المعايير الحديثة أحدهم بنظام الكبسولة.موجهًا بسرعة الانتهاء لافتتاحها.

وتابع الزيارة بالمرور على عناية الاطفال والعناية العامة بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والتأكد من جودة الخدمة المقدمة ومراجعة تفعيل البروتوكولات الطبية الموحدة والمعممة من وزارة الصحة.

كما تفقد قسم الكلي الصناعي ووحدة معالجة المياه إلى جانب وحدة غسيل كلي الاطفال الجديدة لافتًا إلى إمكانية زيادة اعداد الاطفال الذين تقدم لهم الوحدة للخدمة.

واختتمت الزيارة باستماع وكيل الطب العلاجى للمرضى والذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة موجهين الشكر للاطقم الطبية والإدارية العاملة بالمستشفي.

كما وجه البيلى فى اجتماع مع إدارة المستشفى باجراء دراسة لتوفير جراحات المخ والاعصاب واستيفاء كل المعايير اللازمة للحصول علي الموافقة وعلي تقديم خدمات قوائم انتظار جراحات العظام خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع تطوير جناح العمليات الجاري حاليا.