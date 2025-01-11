وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الدقهلية في مستهل زيارته لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا

الاقتصاد
بوابة الفجر

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وذلك في مستهل زيارته إلى شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخا، إحدى شركات "القابضة للصناعات الكيماوية" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، ومشروعات الشركات التابعة للوزارة في نطاق محافظة الدقهلية، في إطار دعم وتعميق الصناعة الوطنية، لا سيما في قطاع الأسمدة الذي يعد من القطاعات الحيوية، وذلك بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقيادات شركة الدلتا للأسمدة.

أكد المهندس محمد شيمي أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات التصدير، مع الالتزام بالتوافق مع الاشتراطات البيئية ومعايير الجودة والسلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.

من جانبه، ثمن اللواء طارق مرزوق جهود وزير قطاع الأعمال لتطوير مصانع الشركات المملوكة للدولة وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا دعمه الكامل لتطوير مجمع "سماد طلخا" وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والتصدير. وأهدى درع محافظة الدقهلية إلى المهندس محمد شيمي تقديرا لجهوده في تطوير المصانع والشركات التابعة للوزارة.

احتياجات السوق أحد إحتياجات السوق المحلي الأسمدة الاشتراطات البيئية الاشتراطات الاقتصاد الأعمال العام الاقتصاد الوطني المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية القابضة للصناعات الكيماوية القابضة للصناعات

مواد متعلقة

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الإسكان وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها والخدمات والمرافق بمدينة العبور الجديدة

وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية لدفع العمل بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

المالية: الممول شريكنا الأساسى ولا بد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع

جمعية الخبراء: تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي

جهاز العاشر من رمضان ومجلس الأمناء يسلمان الباكيات المخصصة بالقرعة العلنية للباعة الجائلين لتعزيز تنظيم الأسواق ومنع الظواهر العشوائية

وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بعددٍ من المدن الجديدة

وزير الاستثمار يصدر قرارا بندب عصام النجار رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

الضرائب: بدء الالزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD