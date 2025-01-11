"نتنياهو لم يقرر بعد".. "كتائب القسام" ترد على أسيرة إسرائيلية سابقة طلبت معلومات عن زوجها

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو بعنوان "نتنياهو لم يقرر بعد" ردت فيه على مناشدة أسيرة إسرائيلية سابقة بالحصول على مقطع فيديو يظهر وضع زوجها.

وأظهر مقطع الفيديو رسالة الأسيرة ومشاهد لها مع زوجها وطفلتيهما، ثم مشاهد أثناء تحريرها والطفلتين خلال صفقة التبادل.

وتضمن المقطع بعدها رد "كتائب القسام" الذي جاء باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنجليزية، وجاء فيه "ديفيد بعدما خرجت وزاد الضغط العسكري إما أن يكون قتل أو أصيب أو بصحة جيدة، ونتنياهو لم يقرر بعد.. الوقت ينفذ".

وكانت شارون كونيو وهي أسيرة إسرائيلية تم تحريرها في صفقة التبادل الأولى أواخر نوفمبر 2023، ناشدت في رسالة مصورة للكشف وضع زوجها ديفيد كونيو الذي لا يزال أسيرا في غزة.

هذا ونشرت "كتائب القسام" قبل هذا المقطع بساعات مقطعا تمهيديا قصيرا تضمن رسالة الأسيرة وكتبت فيه باللغات الثلاث أيضا "قريبا.. الوقت ينفد".