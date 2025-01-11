هيثم نبيل ينتهي من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "روج أسود" والتتر

الفجر الفني
هيثم نبيل
هيثم نبيل

 

 

 

أعلن الفنان هيثم نبيل انتهاءه من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "روج أسود"، بمشاركة الموزع الموسيقي زووم. كما قام بتلحين أغنية التتر التي تؤديها المطربة الأردنية نداء شرارة، بكلمات كريم سامي وتوزيع زووم.

 

 

من جانبها، أنهت نداء شرارة تسجيل أغنية التتر، في خطوة تسبق عرض المسلسل قريبًا على الشاشات.

الفنان هيثم نبيل

 

تفاصيل العمل وموعد العرض
 

المسلسل من إنتاج شركة MGR لصاحبها المنتج ممدوح شاهين، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، إلى جانب كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي.

 

تدور أحداث "روج أسود" في إطار اجتماعي درامي حول قضايا محكمة الأسرة المصرية، ويعرض قصصًا متنوعة من داخل المحكمة، في 30 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.

 

أسرة العمل قاربت على إنهاء تصوير المشاهد الأخيرة، تمهيدًا لعرض المسلسل قريبًا، وسط توقعات بجذب جمهور واسع نظرًا لموضوعه الشيق وكوكبة النجوم المشاركة فيه.

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