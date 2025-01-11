رئيس فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع المنتفعيـن بمركز فايد

عقد الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئ الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية لقاء مع المنتفعين بمركز ومدينة فايد، وذلك بحضور نائب مدير الفرع، ومديرى إلادارات، وادارة مستشفى فايد التخصصي، وأعضاء إدارة رضاء المنتفعين بمنشأت الهيئة بــ مركز ومدينة فايد، حيث تم مناقشة التحديات التى قد تواجه المنتفعين فى الحصول علـى الخدمـات، حيث تم تقديم شرح شامــل حول خدمات المنظومة، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بكيفية الاستفادة من الخدمات المتاحة، كما تم تقديم حلول فورية لبعض المشكلات، وجمــع ملاحظاتهم وتوصياتهم لتحسين الخدمــــات وتذليل العقبات، مع تحديد موعد لعقد لقاء آخر خلال أسبوعين لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

كما تم المرور على منشآت « مستشفى فايد التخصصى، وحدة طب أسرة كسفريت، فنارة، مركز طب أسرة ابو سلطان، سرابيوم، فـايـد » وفقا لخطة الفرع بتكليف الإدارات الفنيــة بتشكيل فرق متخصصة لمراجعة جميــع المنشآت الصحية في كل قطاع بالإسماعيلية، لتقييم الخدمات المقدمة ومراجعة المشكلات التي تواجه المنتفعين بشكل دوري وحلها.

وأشار الدكتور علي رفعت، أن تحسين الخدمات الصحية يتطلب جهودًا مشتركة وتواصلًا مستمرًا مع المجتمع المحلي للاستماع لمقترحاتهم وضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فعال.

تأتي هذه الفعالية كجزء من التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتحسين جودة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.

ياتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز مستوى الخدمات الصحية وتحقيق أعلى درجات الرضا لدى المنتفعين، ومن خلال مبادرة الفرع الشاملة لتحسين آداء الخدمات الطبيــة فــي محافظة الإسماعيلية، والتى انطلقـت الأسبـوع الماضـى من مــركز ومدينــة القصاصيـن.