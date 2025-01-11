ما يقرب من مليون.. فيلم "بضع ساعات في يوم ما" يحافظ على مركزه في دور العرض السينمائية

الفجر الفني
بوابة الفجر

حقق فيلم بضع ساعات في يوم ما،إيرادات عالية  في دور العرض المصرية، أمس الجمعة، حيث حصد قرابة 804 ألف و690 جنيه، ليحقق إجمالي إيرادات تبلغ 20 مليون و281 ألف و150 جنيه خلال 17 ليلة عرض. 

 

تفاصيل فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

 

تدور قصة فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص المرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

 

و يشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» كل من هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وأحمد السعدني وناهد السباعي، وأسماء جلال، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمد سلام، ومايان السيد، وخالد أنور، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

 

تحويل رواية إلى شاشة السينما
 

"بضع ساعات في يوم ما" هو مشروع فني قائم على رواية الكاتب محمد صادق، حيث تعاون مع المخرج عثمان أبو لبن لتحويل الرواية إلى عمل سينمائي.

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