زد يفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الدوري المصري

الفجر الرياضي
زد والاتحاد السكندري
زد والاتحاد السكندري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة من دورى نايل.

سجل ليوناردو كامونى هدف زد الوحيد في الدقيقة 33.

وبذلك يرتفع رصيد زد إلى 13 نقطة ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 9 نقاط. 
وحصل أحمد عادل ميسي لاعب زد على لقب رجل المباراة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادل الهجمات وان كانت هجمات فريق زد هى الأخطر.

وترجم زد سيطرته إلى هدف في الدقيقة 33 من تسديدة قوية من ليوناردو كامونى تصطدم بأحد مدافعي الاتحاد السكندرى وتغير اتجاهها إلى داخل المرمى.

وتسبب هدف زد فى حدوث حالة من الإحباط بين لاعبى الاتحاد السكندرى إلى أن انتهى الشوط الأول بهدف دون رد لصالح زد.

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تشكيل الاتحاد السكندري وزد فى لقاء اليوم بالدوري المصري

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يوسف أسامه نبيه فى قائمة الاتحاد السكندرى أمام زد

وفى بداية  الشوط الثاني دفع  طلعت  يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى بيوسف أسامه نبيه الوافد الجديد في انتقالات يناير وبدا  فريق زد هو الأخطر نسبيًا وهدد مرمى مرمى الاتحاد السكندرى وألغى حكم المباراة هدفًا لصالح زد للتسلل.

وتعرض بنيامين بواتنج للطرد فى الدقيقة 55 للخشونه مع أحد لاعبى زد وجاء الطرد بعد أن لجأ حكم المباراة لتقنية الفار.

وسيطر لاعبو زد على منتصف الملعب ونجحوا فى نقل الكرة من منتصف الملعب إلى منطقة جزاء الاتحاد السكندرى ولكن لم يستغلوا الهجمات.

وأرسل يوسف أسامه نبيه اكثر من عرضية داخل منطقة جزاء زد لم يستغلها مهاجمو الاتحاد السكندرى لتنتهي المباراة بفوز زد بهدف دون رد.

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