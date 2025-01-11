مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء عقد اجتماعا لتقييم الوضع بشأن الأسرى والمفقودين وأوعز بالتوجه إلى الدوحة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه عقد اجتماعا مساء السبت لتقييم الوضع بشأن الأسرى والمفقودين في غزة.

وذكر أن وزير الدفاع إسرائيل كاتس وقادة المنظومة الأمنية والمفاوضين من الإدارة الأمريكية الحالية والمقبلة حضروا الاجتماع.

وفي ختام الاجتماع، أوعز رئيس الوزراء لرئيس جهازي الموساد دافيد برنياع والشاباك رونين بار، واللواء نيتسان ألون، والمستشار السياسي أوفير فيلك، بالسفر إلى الدوحة بهدف مواصلة دفع صفقة للإفراج عن الأسرى.

هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قام بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد زيارة الدوحة، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه جهود لإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشار مسؤول إسرائيلي ثان إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تجري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق في غزة.

ويبذل الوسطاء جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن ويتكوف وصل إلى الدوحة يوم الجمعة والتقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

هذا، وقالت مصادر أمنية مصرية إن القاهرة والدوحة تلقتا تطمينات من ويتكوف بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ينهي الحرب قريبا دون أن يذكر تفاصيل.

وأشارت وسائل إعلام في وقت سابق نقلا عن مسؤول سياسي إلى أن نتنياهو أجرى يوم الجمعة تقييما للوضع فيما يتعلق بالأسرى والمفقودين مع رؤساء المؤسسة الأمنية.

وخلال تقييم الوضع، وردت تحديثات من أعضاء فريق التفاوض وأعطيت التعليمات بالاستمرار.