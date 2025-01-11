الاحتفال بعيد الميلاد في مراكز الإصلاح والتأهيل

أقباط وكنائس
كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم ومقرر اللجنة المجمعية لخدمة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، صباح الاثنين الماضي القداس الإلهي في الكنيسة الموجودة بمركز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
 

يأتي ذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، التي حرصت على توفير فرصة الاحتفال بالعيد للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل.
وحرص بعض رجال الأزهر الشريف على تقديم التهنئة بالعيد، كما تم توزيع بعض الحلوى على الجميع بهذه المناسبة.

مراكز الإصلاح عيد الميلاد الكنيست

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