إصابة 50 شخصًا في حادث تصادم بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية

قالت السلطات الفرنسية مساء يوم السبت إن 50 شخصًا على الأقل أصيبوا في حادث تصادم بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا.

وصرح متحدث باسم المحافظة بأن ظروف ملابسات الحادث لم تتضح بعد.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم حشد عديد الموارد من رجال إطفاء وسيارات إسعاف لتسهيل الوصول إلى خدمات الطوارئ.

وقال مكتب المدعي العام في ستراسبورغ لقناة "TF1/LCI" حتى هذه المرحلة لا يوجد دليل يشير إلى عمل متعمد أو انفجار.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن السلطات فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة.

وتظهر الصور المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي قوة الصدمة مع العديد من الركاب المنهكين والمصابين.

ووثق مقطع فيديو نشره أحد الشهود على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا فوضويا حيث لحقت أضرار جسيمة بعربتي الترام في النفق ويبدو أن إحدى عربات الترام قد خرجت عن مسارها من قوة الاصطدام.

وكانت ستراسبورغ أول مدينة فرنسية كبرى تعيد تشغيل شبكة الترام بدءا من عام 1994 ولم تقع أي حوادث كبرى منذ ذلك الحين.