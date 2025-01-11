"عار وأسوأ رئيس".. بايدن يتعرض لهجوم حاد على "X"

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن ردود فعل غاضبة لدى مستخدمي شبكة الإنترنت الأمريكيين بسبب منشور له على منصة "X" حول دعم أوكرانيا وسط الحرائق التي شهدتها كاليفورنيا.

وكتب بايدن عبر حسابه على منصة "X" أنه تحدث إلى فلاديمير زيلينسكي وأكد له دعم واشنطن المتزايد لكييف.

ورد أحد المستخدمين على منشوره قائلا: "أوكرانيا ليست جزءا من الولايات المتحدة، توقفوا عن إرسال الأموال إلى هناك".

وكتبت إحدى المستخدمات مستاءة: "الجنوب لأديداس يحاول التعافي من الأعاصير وكاليفورنيا تحترق حرفيا، وهذا ما يكتبه!"، في حين علق آخر قائلا: "فقط بضعة أيام أخرى ولن نسمع منك مرة أخرى".

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "أنت عار.. ليس هناك شك في أنك ستدخل التاريخ كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، بينما ناشد آخر بأن يتوقف عن إرسال الأموال لأوكرانيا "فلدينا أماكن في الولايات المتحدة تحتاج إليها أكثر، حسب تعبيره.

وكتب مستخدم آخر تعليقا على المنشور قائلا: "أمضيت عشر دقائق أتصفح هذا المنشور ولم أر شخصا واحدا يؤيد إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا.. ولا تعليق واحد مؤيد".

يذكر أن إدارة مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن حريقا هائلا اندلع بفعل الرياح في مقاطعة لوس أنجلوس الغربية، في منطقة يقطنها نحو 27 ألف نسمة، ووصفت عمدة لوس أنجلوس كارين باس على منصة "X" وضع الحريق بأنه "خطير للغاية".

ويشار إلى أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في جنوب كاليفورينا قد تبلغ ما بين 135 و150 مليار دولار، حسب شركة الاستشارات "AccuWesther".