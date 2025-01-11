مارسيل كولر: الأهلي قدم أداءً جيدًا أمام استاد أبيدجان رغم الحرارة والرطوبة

الفجر الرياضي
مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق كان هدفه الوحيد من المباراة هو الفوز، وقدم أداءً جيدًا في بداية المباراة، لكن مع صعوبة الأجواء والرطوبة المرتفعة تراجع المردود البدني للاعبين، واستقبلنا هدفًا، ولم نتمكن من استغلال بعض الفرص الهجومية.

تصريحات كولر بعد فوز الأهلي

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة: «واجهنا بعض الصعوبات قبل المباراة تتمثل في الإصابات لعدد كبير من اللاعبين؛ لذلك أوجه التحية لكل لاعب على ما قدمه في المباراة من مجهود كبير ساعد على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».

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وأضاف: «استاد أبيدچان قدم مباراة أفضل اليوم عن مباراته السابقة مع الفريق في القاهرة، لاعتياده اللعب في هذه الأجواء، ونجحوا في التفوق في الشوط الأول والتقدم في النتيجة، لكننا نجحنا في العودة خلال مجريات الشوط الثاني».

وأوضح: «الأهلي احتاج لوقت طويل للدخول في أجواء المباراة، في ظل الحرارة المرتفعة وصعوبة أرضية الملعب، وبين الشوطين تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة العمل بشكل أكثر جدية وقوة في الشوط الثاني، والوصول بشكل أكبر للمرمى والتنوع في الهجمات، والتركيز على التسديد، وهو ما ساعدنا على تسجيل ثلاثة أهداف والفوز بالمباراة».

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