نوة الفيضة الكبرى.. هل نشهد تقلبات جوية غير متوقعة؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء نوة الفيضة الكبرى والتي تضرب المناطق الساحلية من شمال الدولة المصرية بشكل سنوي خلال هذا التوقيت، وما يصاحبها من تقلبات جوية.

موعد نوة الفيضة الكبرى

تهب نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير الجاري وتستمر لمدة 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح نشطة.

توقعات الطقس خلال نوة الفيضة الكبرى

قالت الدكتورة منال غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد للجوية، إنهم لا يعتمدون جدول النوات بشكل رسمي داخل هيئة الأرصاد نظرا لأن هذه النوات كانت من وضع الصيادين لمساعدتهم في أعمال الصيد بالبحر المتوسط.

وأضافت منار غانم، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن هيئة الأرصاد الجوية تعتمد على المنخفضات الجوية وتأثيراتها المختلفة على المحافظات المصرية.

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على أن التغيرات الجوية غيرت من تأثيرات هذه النوات أو المنخفضات الجوية وشدتها.

وتابعت أن المناطق الأكثر تأثرا بهذه الأحداث هي السواحل الشمالية المصرية، وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أن حالة الطقس تشهد اعتبارا من الغد وحتى نهايات الأسبوع الجاري حالة من الاستقرار وتراجع معدلات الأمطار.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار تتلاشى بصورة كبيرة اعتبارا من غد الأحد على مختلف المناطق.

وحول حالة الطقس المتوقعة من الأحد 12 يناير 2025 إلى الجمعة 17 يناير 2025، توجد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

طقس الأحد 12 يناير 2025

توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من أقصى الغرب علي فترات متقطعة.

حالة الطقس من الاثنين 13 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025

يوجد نشاط رياح أحيانا علي مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

طقس الجمعة 17 يناير 2025

يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء.