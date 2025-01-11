الأمم المتحدة: مقتل العشرات بغارة جوية للمجلس العسكري في ميانمار على ولاية راخين

قالت الأمم المتحدة إن عشرات الأشخاص قتلوا في غارة جوية شنتها قوات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على ولاية راخين غرب البلاد قبل أيام.

وأفادت "حكومة الظل" المدنية وجيش أراكان، وهو "جماعة مسلحة عرقية" مقرها راخين تقاتل من أجل الحكم الذاتي للمنطقة، بأن "الهجوم تسبب في سقوط العشرات".

وقالت "حكومة الظل" وبيان للأمم المتحدة صدر في وقت متأخر الجمعة، إن "المجلس العسكري قصف قرية كياوك ني ماو بعد ظهر الأربعاء، مما أدى إلى تدمير نحو 500 منزل وسقوط أكثر من 40 قتيلا".

وذكرت "رويترز" أنها لم تتمكن من التحقق من صحة التقارير على الفور، ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصالات هاتفية تطلب التعليق.

ويرفض المجلس العسكري الاتهامات بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين، قائلا إنه يحارب "إرهابيين".

وأصدرت جماعة جيش أراكان أسماء 26 قرويا مسلما قالت إنهم "سقطوا في الهجوم بالإضافة إلى 12 مصابا".

وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في عام 2021، مما أشعل الاحتجاجات التي تطورت إلى تمرد مسلح واسع النطاق.

وحث بيان الأمم المتحدة جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الإنساني الدولي.