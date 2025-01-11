بايرن ميونخ ينتصر على مونشنجلادباخ ويعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

نجح بايرن ميونخ في خطف ثلاث نقاط ثمينة من بوروسيا مونشجلادباخ بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

بايرن ميونخ ينتصر على جلادباخ بهدف نظيف

وبهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 39 نقطة بينما يحتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز العاشر برصيد 24 نقطة. 

جاء الشوط الأول متواضعا، حيث سيطر بايرن ميونخ على مجريات اللعب طوال أحداث الشوط وشن بعض الهجمات على مرمى مونشنجلادباخ ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل. 

وعلى الجانب الآخر، لم يهدد لاعبو مونشنجلادباخ مرمى بايرن ميونخ طوال أحداث الشوط لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

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تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

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وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ميونخ سيطرته على أحداث المباراة وشنوا الكثير من الهجمات الخطيرة على مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ حتى تمكنوا من تسجيل الهدف في الدقيقة 68 عن طريق هاري كين الذي سدد الكرة في الجانب الأيمن لمرمى مونشنجلادباخ. 

شن لاعبو بوروسيا مونشنجلادباخ بعض الهجمات الخطيرة على مرمى الفريق البافاري من أجل تعديل النتيجة ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ بهدف نظيف.

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