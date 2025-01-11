مانشستر سيتي يكتسح سالفورد بثمانية أهداف ويتأهل للدرو الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إلى الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام سالفورد سيتي بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد".

أحداث مباراة مانشستر سيتي وسالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

افتتح جيريمي دوكو أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من جاك جريليش إلى دوكو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وأضاف ديفين مباما الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 21، بعد عرضية من ماتيوس نونيز من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها مياما بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

وعزز نيكو أورايلي التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 44، بعد تمريرة من جيريمي دوكو إلى أورايلي الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن جاك جريليش من تسجيل الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 49 عن طريق ركلة جزاء، نفذها جريليش بتسديدة قوية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح جيمس مكاتي في تسجيل الهدف الخامس لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 62، بعد عرضية من جيريمي دوكو من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مكاتي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع جيريمي دوكو أن يحرز الهدف السادس لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء، نفذها دوكو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل جيمس ميكاتي الهدف السابع لصالح السيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 72، بعد تسديدة من فيل فودين، استقبلها ميكاتي بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثامن لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 81، بعد تمريرة من جاك جريليش إلى ميكاتي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.