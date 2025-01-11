الدوماني: الزمالك يسير بُخطي ثابتة هذا الموسم في كل البطولات.. ومباراة بلاك بولز مهمة لهذا السبب

أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن مباراة بلاك بولز هامة من أجل حسم التأهل المبكر لربع نهائي الكونفدرالية.

الدوماني: الزمالك يسير بُخطي ثابتة هذا الموسم في كل البطولات

وقال الدوماني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامية نيرة الأحمر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يسير بُخطي ثابتة هذا الموسم في كل البطولات التي يشارك فيها ومباراة بلاك بولز هامة من أجل الاستمرار على صدارة المجموعة وحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "الفوز على أبوقير للأسمدة كان هام للغاية تجنبا لعدم الوقوع في المفاجآت لأن فريق أبوقير يُنافس في بطولة المحترفين ويُنافس على الصعود للدوري الممتاز وفاز على المقاولون العرب متصدر ترتيب دوري المحترفين بثلاثية نظيفة".

وأوضح: "جروس مدير فني مميز وصاحب فكر عالي ويتعامل مع اللاعبين بشكل جيد إلى جانب أنه يدير كل مباراة على حدة، وهدف مصطفى شلبي من أهم مكاسب مباراة أبوقير لأن اللاعب يحتاج إلى الثقة من أجل عودته لمستواه المعهود".

وتابع: "حسام عبدالمجيد أفضل مدافع في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، وعودة المثلوثي والونش معا تمثل إضافة قوية للزمالك في المرحلة المقبلة".