عاجل.. مدافع زد يوقع "رغبة" للأهلي

الفجر الرياضي
نادي زد
نادي زد

قال الإعلامي خالد الغندور إن مصطفى العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى زد وقع على رغبته بالانتقال إلى الأهلى.  

مدافع زد يوقع "رغبة" للأهلي

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وقع مصطفى العش مدافع نادي زد على "رغبة" لمسؤولي النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية ".

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وتابع: "العش جمعته جلسة مع المسؤولين بالنادي الأهلي وتم توقيع الرغبة على أن يتمم تعاقده مع الأهلي بعد الوصول إلى اتفاق نهائي مع نادي زد".

واختتم: "ستجمع جلسة بين مسؤولي زد والأهلي عقب عودة الأهلي من ساحل العاج لتوقيع العقود والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

مصطفي العش نادي زد الأهلي خالد الغندور
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