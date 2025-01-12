مشهد مُبهج.. تكريم 72 من حفظة القرآن الكريم في إهناسيا ببني سويف (صور)

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حفظة القرآن الكريم في إهناسيا ببني سويف

شهدت مدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف احتفالية لتكريم 72 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط أجواء احتفالية مميزة تعكس روح التقدير لحفظة كتاب الله.

 

حضر الاحتفالية التي أقيمت بقاعة "كليوباترا" بمدينة إهناسيا، النائبان الدكتور علي بدر واللواء سامي توفيق، عضوا مجلس النواب، وأحمد عبد الصمد، نائب رئيس مركز إهناسيا، والشيخ حسين عبدالعال، نقيب القراء بمحافظة بني سويف، والشيخ أحمد عبدالباسط بغدادي، من علماء الأزهر الشريف، وأحمد محمد الليبي، رئيس مجلس إدارة جمعية نبض المدينة، بجانب ممثلي الأحزاب السياسية وأسر الطلاب والطالبات المكرمين.

 

وأكد الدكتور علي بدر، خلال كلمته، على أهمية دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُسهم في تعزيز القيم الأخلاقية وغرس روح الاعتزاز بالدين في نفوس الشباب، مضيفًا أن حفظة القرآن هم درع الأمة ومستقبلها المشرق، ودعمهم واجب علينا جميعًا.

 

من جانبه، أشار اللواء سامي توفيق إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تعكس التكاتف بين مؤسسات المجتمع لدعم القيم الإسلامية الأصيلة، مؤكدًا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يعكس اهتمام الدولة والمجتمع بتنشئة أجيال تلتزم بالأخلاق والقيم السامية.

 

كما أشاد أحمد عبد الصمد بدور الجمعيات الأهلية، ومنها جمعية "نبض المدينة"، في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تُعزز من قيم التكاتف الاجتماعي وتشجع الشباب على التمسك بتعاليم الدين الإسلامي. كما وجه التحية لأسر الطلاب المكرمين، مؤكدًا أن دعمهم كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز.

 

الاحتفالية جاءت على هامش إعلان تدشين وإشهار جمعية "نبض المدينة" بمديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، وتضمنت كلمات لعدد من الحضور عن فضل حفظ القرآن الكريم وأثره في حياة الفرد والمجتمع.

 

واختُتمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز على الطلاب المكرمين، والتي شملت شهادات تقدير ومصاحف وهدايا تذكارية، وسط فرحة عارمة من الحضور، الذين أشادوا بحسن تنظيم الفعالية واهتمامها بتقدير النماذج المشرّفة.

 

 

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