تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي.. وحقيقة عرض الشباب السعودي

وضح الإعلامي خالد الغندور، موقف النادي الأهلي من تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر.

تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن النادي الأهلي لم يعقد أي جلسة مع محمد الشناوي من أجل تجديد عقده حتى الآن، كما أن اللاعب حاليًا في ترتيب متأخر بالنسبة لعقود اللاعبين حيث يتفوق عليه إمام عاشور وحسين وعمرو السولية.

وأضاف الغندور، أن محمد الشناوي لم يحدد أي شرط مالي لتجديد عقده كما يتردد وغير صحيح رغبته في الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم، ولكن اللاعب تلقى استفسارا من احد شركات التسويق حول موقفه من الانتقال إلى الشباب السعودي.

واختتم حديثه قائلًا، أن الشناوي قرر تولي الأهلي قرار تحديد مصيره من العرض السعودي حال وصول عرضًا رسميًا، ولكن الأهلي لم يصله عرض رسمي من الشباب إلى الآن ولن يفكر في رحيل الشناوي إلا في حال وصول عرض مالي كبير ورغبة اللاعب في خوض التجربة فقط.