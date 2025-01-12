بعد سيطرة الجيش السوداني.. ماذا تعرف عن مدينة ود مدني؟

تقارير وحوارات
مدينة ود مدني- الفجر
مدينة ود مدني- الفجر

 

ود مدني.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، استعادة السيطرة على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد معارك عنيفة استمرت منذ ديسمبر 2023، عندما سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأكد مصدر عسكري لقناة الجزيرة أن الجيش تمكن من دخول المدينة الواقعة في وسط البلاد، في خطوة تعزز موقفه الميداني.

عملية عسكرية واسعة النطاق


تأتي هذه السيطرة بعد عملية عسكرية هي الأضخم منذ سقوط ود مدني، حيث شن الجيش هجومًا من ثلاثة محاور رئيسية: محور شرقي انطلق من مدينة الفاو بولاية القضارف، ومحور جنوبي من ولاية سنار، ومحور غربي من مدينة المناقل.

وأسفرت هذه التحركات عن تضييق الخناق على قوات الدعم السريع، وصولًا إلى عبور الجيش لجسر حنتوب ودخول عمق مدينة ود مدني.

التقدم الميداني في مناطق أخرى


في الأيام القليلة الماضية، حقق الجيش تقدمًا في مناطق أخرى، أبرزها بحري، حيث استعاد معظم الأحياء الشمالية، بما فيها الحلفايا وشمبات والكدرو. كما تقدم في وسط الخرطوم حتى وصل إلى منطقة المقرن، حيث تدور معارك لاستعادة السيطرة على القصر الرئاسي.

مدينة ود مدني


ود مدني، التي تأسست في القرن الـ19، هي ثاني أكبر مدينة في السودان بعد الخرطوم، وتعد مركزًا زراعيًا وإداريًا هامًا في البلاد. تشتهر المدينة بوقوعها على ضفاف النيل الأزرق، وبكونها عاصمة مشروع الجزيرة، أكبر مشروع زراعي مروي في إفريقيا.

وتعد السيطرة على ود مدني نقطة استراتيجية، نظرًا لموقعها الحيوي في وسط السودان ودورها الاقتصادي الهام.

معركة مصيرية


استعادة ود مدني تعكس تحولًا كبيرًا في المعركة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تفتح الطريق أمام الجيش لتعزيز مواقعه في وسط البلاد وتحقيق مزيد من المكاسب على الصعيد الميداني.

مدينة ود مدني مدينة ود مدني ويكيبيديا الجيش السوداني الدعم السريع ماذا تعرف عن مدينة ود مدني

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة في محاولة اغتيال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي

خبراء: الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون أمامه تحديات وصراعات سياسية معقدة (خاص)

بعد اختياره رئيسا للبنان.. من هو العماد جوزيف عون؟

خبراء يكشفون دلالات القمة المصرية القبرصية اليونانية

بعد تصدرها التريند.. ما قصة وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع إسرائيل؟

العلاقات المصرية اليونانية.. تاريخ مشترك وشراكة استراتيجية متعددة المجالات

العلاقات المصرية القبرصية.. تاريخ ممتد وشراكة استراتيجية في شرق المتوسط

ما أهمية العلاقات المصرية القبرصية؟.. خبراء يجيبون

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD