هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر
تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر ضد ستاد أبيدجان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر
وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "إمام عاشور قدم مباراة كبيرة ونال إشادة واسعة من الجماهير، وأتمنى عودته للمنتخب مجددًا لأن قميص منتخب مصر يضيف لأي لاعب".
وأضاف: "إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر".
وأكمل: "وسام أبو علي أفضل لاعب في المباراة ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي".
واختتم حديثه قائلًا: "تغييرات كولر غيرت شكل الأهلي في الشوط الثاني ويجب الإشادة به، طريقة اللعب التي خاض بها الأهلي مباراة سموحة تناسب إمكانيات الأحمر في الوقت الحالي من وجهة نظر".