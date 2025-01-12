خالد متولي: الزمالك قادر على الفوز أمام بلاك بولز والتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد خالد متولي، نجم الزمالك السابق، أن مباراة أبوقير للأسمدة في كأس مصر كان لها مكاسب فنية للفريق، مشددا على أن الأهم في الوقت الحالي هو الاستقرار الفني والنتائج الجيدة.

خالد متولي: الزمالك قادر على الفوز أمام بلاك بولز والتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامية نيرة الأحمر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هدف مصطفى شلبي في أبوقير للأسمدة كان أكثر من رائع، ومستوى الونش وحسام عبدالمجيد في الوقت الحالي أمر جيد ومطمئن للدفاع في المرحلة المقبلة".

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وأضاف: "الزمالك قادر على تحقيق الفوز أمام بلاك بولز وحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية متصدرا مجموعته وهذا أمر مميز للغاية من أجل أن يدخل الفريق دون ضغوطات".

وأوضح: "جروس لا يزال يتعرف على اللاعبين والفريق في الوقت الحالي والنتائج حتى الآن جيدة وهو يحتاج إلى وقت لكي يعرف كافة تفاصيل الفريق ونقاط القوة والضعف".

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