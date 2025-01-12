إصابة شخصين في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بمركز جرجا، استخدمت فيها أسلحة نارية، وأسفرت عن إصابة شخصين برش خرطوش بسبب خلافات حول الجيرة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بدائره المركز، سبب خلافات الجيرة.

طرفيها كل من طرف اول  :-  

المدعو" أحمد.ح.ا"  17 سنه طالب ومقيم بذات الناحية  مصابًا رش خرطوش بالعين اليمني والد زوجة نجل عمه المدعو" كمال.ع. ع "51 سنه عامل ومقيم قنا مصابًا رش خرطوش بالصدر من الناحية اليسري  وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة  .


طرف ثان كل من:-
المدعو "حسني حسين علي" 43 سنه سائق، نجل عمومته المدعو  "حماده.ا.ف " 30 سنه عامل  ومقيمان دائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب،  وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته، بسبب خلافات الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج اصابة شخصين رش خرطوش مركز جرجا مديرية أمن سوهاج

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