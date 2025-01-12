لكثرة الضغوط.. سائق "توك توك" يتخلص من حياته بالسم في سوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى سائق مصرعه فى العقد الرابع من العمر يبلغ 42 عاما، ومقيم دائرة طهطا، ادعاء انتحار داخل دراجتة البخارية "توك توك" وذلك لسوء حالته النفسيه، فقرر الانتحار بالسم.

وتعود أحداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود سائق "توك توك" متوفى بجانب الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين، وفاة المدعو " أحمد.م.غ" 42 سنه سائق داخل دراجته البخارية " توك توك " علي جانب الطريق بقسم طهطا، وجود جثة المذكور علي مقعد القياده داخل دراجته البخارية، " توك توك " المتوقفة علي جانب الطريق المشار إليه بالقرب من مسكنه، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به، وعثر بحوزته علي مبلغ مالى، هاتف محمول، مبيد حشري داخل كيس بلاستيكي صغير ] كما عثر داخل التوك توك علي بقايا طعام " كشري "تم التحفظ عليهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، بإجراء التحريات تبين قيام سالف الذكر بالتوجه لمحل للمبيدات الحشرية وشراء مبيد حشري والتوجه عقب ذلك لمكان الواقعه.

افادا كل من:- 
والد المتوفي المدعو "محمد.خ.ع" 72 سنه بالمعاش، زوجته المتوفي المدعوه "أنوار. خ. ض" 29 سنه  ربة منزل ومقيمان بذات العنوان بمضمون ما سبق، وأضافا بإقدام المذكور علي الإنتحار بوضع مبيد حشري علي الكشري وتناوله، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهه الجنائيه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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