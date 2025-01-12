ضبط مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار شمال محافظة سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بضبط مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمركز طهطا شمال المحافظة، وتم التحفظ على الأدوات الحفر واتخاذ الاجراءات القانونية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود معلومات بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك المدعو "محمد. ع.ا " 61 سنه عامل، ومقيم بقسم طهطا، تبين أن المنزل مكون من طابق واحد [ خالي من قاطنيه ]، مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية وتلاحظ وجود حفره.

وضبط بداخله كل من:-

مالك المنزل سالف البيان، المدعو" أحمد. ف.ا "40 سنه عامل ومقيم بذات الناحية، المدعو "حسن.م.ا" 39 سنه عامل ومقيم القاهرة، وتم ضبط أدوات الحفر والتحفظ عليها افادو المتهمين، اقرو بإرتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار.